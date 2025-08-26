martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 26-08-2025
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Linares, en base a una denuncia por el delito robo con intimidación, realizaron el trabajo investigativo y, a través de diferentes medios de prueba, como el análisis de cámaras de seguridad y de redes sociales, junto al reconocimiento fotográfico, se logró la identificación del autor de este hecho.

    Por lo anterior, a través de la fiscalía local, se tramitó ante el Juzgado de Garantía de Linares, la respectiva orden de detención para el autor, logrando la detención de un menor, de 15 años, además, de la incautación de las vestimentas utilizadas al momento de cometer el ilícito. El imputado fue puesto a disposición de los tribunales de justicia, para dar cumplimiento a la audiencia de formalización de cargos.
