Policial 02-09-2025

PDI materializó expulsión de tres extranjeros en Curicó y Cauquenes

Detectives de la Sección Migraciones y Policía Internacional (SEPI) Curicó, luego de realizar diversas diligencias de análisis e inteligencia policial en sectores rurales y costeros de la Provincia de Curicó, lograron dar con la ubicación y posterior detención de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, mayores de edad, por mantener vigente medidas de expulsión administrativa emanada del Servicio Nacional de Migraciones, por ingreso al país por un paso no habilitado, eludiendo el control policial.

Se trata de una mujer de 31 años, cuya resolución de expulsión data del 23 de agosto de este año y de un hombre de 32, con una medida vigente del 11 de abril de 2025. Ambos, sin antecedentes policiales.

Asimismo, detectives de SEPI Cauquenes concretaron una medida de expulsión de un extranjero de nacionalidad colombiana, quien registraba una notificación vigente.

El extranjero, de 32 años, se encontraba recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, cumpliendo condena por el delito de violación de mayor de 14 años, finalizando su condena y una vez en libertad fue detenido por detectives SEPI de la ciudad, con la colaboración de las Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) Cauquenes y Linares, quienes a su vez realizaron una escolta en el trasladado hasta Santiago, ya que el detenido tenía nexos con grupos delictivos de alta peligrosidad y violencia en su país de origen.

Finalmente, los tres ciudadanos colombianos fueron trasladados hasta la región metropolitana para materializar su expulsión mediante vuelo charter.

