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    Policial 08-11-2026
    PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo interinstitucional
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    PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo interinstitucional

    En el marco de los servicios policiales desarrollados el miércoles 4 de noviembre, PDI Maule, en coordinación con Carabineros de Chile y personal de Seguridad Municipal, efectuó fiscalizaciones de extranjeros y un servicio especial orientado a la ubicación de personas con órdenes de detención vigentes, reforzando las labores de control y seguridad pública en la Región.
    En materia migratoria, se realizaron 4 fiscalizaciones en Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, con un total de 365 personas fiscalizadas, 14 denunciadas por infracciones a la normativa migratoria, una notificación de expulsión y un detenido en flagrancia.
    Paralelamente, el servicio especial de búsqueda de personas con órdenes de detención vigentes movilizó a 132 funcionarios y 43 vehículos policiales, logrando un total de 74 detenidos y arrestados en la Región del Maule, correspondientes a 38 por arresto, 26 por órdenes de aprehensión y 10 por flagrancia.
    Freddy Mora | Imprimir | 140

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