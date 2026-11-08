Policial 08-11-2026

PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo interinstitucional



En el marco de los servicios policiales desarrollados el miércoles 4 de noviembre, PDI Maule, en coordinación con Carabineros de Chile y personal de Seguridad Municipal, efectuó fiscalizaciones de extranjeros y un servicio especial orientado a la ubicación de personas con órdenes de detención vigentes, reforzando las labores de control y seguridad pública en la Región.

En materia migratoria, se realizaron 4 fiscalizaciones en Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, con un total de 365 personas fiscalizadas, 14 denunciadas por infracciones a la normativa migratoria, una notificación de expulsión y un detenido en flagrancia.

Paralelamente, el servicio especial de búsqueda de personas con órdenes de detención vigentes movilizó a 132 funcionarios y 43 vehículos policiales, logrando un total de 74 detenidos y arrestados en la Región del Maule, correspondientes a 38 por arresto, 26 por órdenes de aprehensión y 10 por flagrancia.

