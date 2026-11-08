Hoy
domingo 08 de noviembre del 2026
Policial 08-11-2026
PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo interinstitucional
En el marco de los servicios policiales desarrollados el miércoles 4 de noviembre, PDI Maule, en coordinación con Carabineros de Chile y personal de Seguridad Municipal, efectuó fiscalizaciones de extranjeros y un servicio especial orientado a la ubicación de personas con órdenes de detención vigentes, reforzando las labores de control y seguridad pública en la Región.
En materia migratoria, se realizaron 4 fiscalizaciones en Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, con un total de 365 personas fiscalizadas, 14 denunciadas por infracciones a la normativa migratoria, una notificación de expulsión y un detenido en flagrancia.
Paralelamente, el servicio especial de búsqueda de personas con órdenes de detención vigentes movilizó a 132 funcionarios y 43 vehículos policiales, logrando un total de 74 detenidos y arrestados en la Región del Maule, correspondientes a 38 por arresto, 26 por órdenes de aprehensión y 10 por flagrancia.
Freddy Mora | Imprimir | 140
Otras noticias
Ministerio de Seguridad: disminuyeron homicidios a 16,7% y el aumento…
Autoridades del Maule llaman a tomar precauciones ante altas temperaturas…
Cauquenes: 2 detenidos por abigeato en sector Coronel de Maule
San Javier: cantante Américo es condenado por lesiones menos graves tras…
Longaví: realizan misa en memoria del Suboficial Mayor de Carabineros…