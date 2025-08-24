Hoy
domingo 24 de agosto del 2025
Policial 24-08-2025
PDI Maule detuvo a dos imputados en control carretero por Ruta Internacional CH-115
Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Talca, en investigación con la Fiscalía Local, lograron identificar un vehículo que trasladaba sustancias ilícitas en la Ruta Internacional CH-115, la cual fue adquirida en sector Corralones de San Clemente.
La droga iba destinada a ser comercializada en la Población San Máximo de la misma comuna, según los antecedentes de la investigación.
En el control carretero fueron detenidos dos hombres, mayores de edad, de nacionalidad chilena, de los cuales uno poseía antecedentes policiales, encontrando en su poder más de 2 kilos de cannabis, siendo puestos a disposición de tribunales por instrucción del Ministerio Público.
Freddy Mora | Imprimir | 40
