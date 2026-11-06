Policial 06-11-2026

PDI Maule fortalece su presencia territorial con ocho equipos especializados en el combate al microtráfico



El combate al microtráfico de drogas requiere mucho más que intervenciones policiales aisladas. Detrás de cada punto de venta existe un fenómeno delictual que afecta directamente la tranquilidad de los barrios, expone a las familias a situaciones de violencia y puede facilitar el desarrollo de estructuras criminales de mayor complejidad.

Frente a este escenario, la Policía de Investigaciones de Chile ejecuta, a través del Modelo Territorial Cero (MT-0), una estrategia investigativa especializada que busca intervenir estos focos desde su origen, mediante el análisis criminal, la inteligencia policial y diligencias coordinadas con el Ministerio Público.

Es importante precisar que desde marzo de 2024 el programa amplió su alcance: dejó de denominarse exclusivamente Microtráfico Cero y pasó a llamarse Modelo Territorial Cero, considerando el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, tráfico y tenencia ilegal de armas, en el ámbito de sus competencias investigativas, violencia asociada a los focos territoriales de criminalidad y otras manifestaciones delictuales vinculadas al crimen organizado en los territorios.

En la Región del Maule, esta labor se despliega a través de ocho equipos especializados, con presencia en Talca, Curicó, Linares, San Javier, Parral, Constitución, Cauquenes y Molina. Esta última comuna se incorporó durante 2026, ampliando la cobertura territorial de la estrategia regional.

El trabajo de los equipos MT-0 se caracteriza por desarrollar investigaciones focalizadas y sostenidas en el tiempo, orientadas a identificar a quienes participan en la comercialización de drogas.

Durante 2025, los equipos MT-0 de PDI Maule desarrollaron 374 procedimientos policiales, un 26% más que el año anterior, y detuvieron a 281 personas, lo que representa un incremento del 41% respecto de 2024. Al primer semestre de 2026, ya se han efectuado 158 operaciones con 115 detenciones.



