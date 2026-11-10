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martes 10 de noviembre del 2026
Policial 10-11-2026
PDI Parral desarticula puntos de comercialización de drogas: dos detenidos y más de 1,6 kilos de cannabis incautados
Detectives de la agrupación Modelo Territorial (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Parral, tras un proceso investigativo que contempló el uso de técnicas especializadas amparadas en la Ley 20.000, lograron acreditar la comercialización de sustancias ilícitas en tres inmuebles de la comuna.
El trabajo policial permitió gestionar las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro, concretando la detención de dos personas; un hombre y una mujer, chilenos y mayores de edad; y la incautación de 1.632,59 gramos de cannabis, 3,82 gramos de cocaína base dosificada, $489 mil en efectivo y un teléfono celular.
La Fiscalía de Parral formalizó cargos por los delitos de tráfico de drogas en contra del imputado quien, a petición del ente persecutor, quedó en prisión preventiva. En tanto, la mujer es formalizada por el delito de microtráfico y para ella el tribunal dispuso medidas cautelares que aseguren su participación en la investigación fijada en 5 meses.
El procedimiento destaca el trabajo investigativo y especializado de la PDI, orientado a detectar, acreditar y desarticular puntos de comercialización de drogas en la comuna
Freddy Mora | Imprimir | 94
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