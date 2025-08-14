Policial 14-08-2025

PDI realizó fiscalización de extranjeros en Chanco y Pelluhue



Detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Cauquenes, realizo una fiscalización masiva a ciudadanos extranjeros, focalizada y georreferenciada en las comunas de Chanco y Pelluhue.

La finalidad fue ubicar a migrantes infractores a la Ley de Extranjería y con medidas de expulsión vigentes. En total, se controló a 60 personas, siendo 5 de ellos denunciados a la autoridad administrativa por infracción al citado cuerpo legal.

Migraciones y Policía Internacional tiene la misión de controlar el 99% de las personas que ingresan o salen del territorio nacional.

Cada control de Policía Internacional o fiscalización de extranjeros en el país, además de cumplir con los estándares internacionales, facilita la realización de análisis de datos para proteger la seguridad nacional, lo que ha contribuido a descubrir y desbaratar importantes redes criminales transnacionales.

