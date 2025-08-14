jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 14-08-2025
    PDI realizó fiscalización de extranjeros en Chanco y Pelluhue
    Detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Cauquenes, realizo una fiscalización masiva a ciudadanos extranjeros, focalizada y georreferenciada en las comunas de Chanco y Pelluhue.
    La finalidad fue ubicar a migrantes infractores a la Ley de Extranjería y con medidas de expulsión vigentes. En total, se controló a 60 personas, siendo 5 de ellos denunciados a la autoridad administrativa por infracción al citado cuerpo legal.
    Migraciones y Policía Internacional tiene la misión de controlar el 99% de las personas que ingresan o salen del territorio nacional.
    Cada control de Policía Internacional o fiscalización de extranjeros en el país, además de cumplir con los estándares internacionales, facilita la realización de análisis de datos para proteger la seguridad nacional, lo que ha contribuido a descubrir y desbaratar importantes redes criminales transnacionales.
    Freddy Mora

