martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 07-10-2025
    Pedirán que no se elimine el programa Más Adulto Mayor Autovalente del Presupuesto 2026
    El diputado Jorge Guzmán, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que desaparezca el programa Más Adulto Mayor Autovalente, haciendo un llamado al Gobierno a que esta importante iniciativa sea incluida dentro de la discusión del Presupuesto 2026.
    El parlamentario por el Maule Norte, advirtió que esta medida afectaría directamente a miles de personas mayores, de 60 años y más, que gracias a este programa han podido mejorar su salud, fortalecer la autovalencia y autocuidado, junto con enfrentar la soledad mediante el acompañamiento de equipos profesionales en las distintas comunas de Chile.
    Nos parece impresentable e increíble que el gobierno del presidente Boric, que dice defender a las personas mayores, esté eliminando el programa Más Adulto Mayor Autovalente, un programa que beneficia a miles de personas mayores en todo el país, y deje en el abandono total a estas personas que buscan, a través del trabajo que se hace con profesionales de todo Chile, enfrentar la soledad, generar autovalencia y tener una mejor salud, indicó el diputado Guzmán.
    Finalmente, el diputado Guzmán añadió que este programa ha sido positivo para las personas mayores del Maule.

    Freddy Mora

