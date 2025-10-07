Política 07-10-2025

Pedirán que no se elimine el programa Más Adulto Mayor Autovalente del Presupuesto 2026



El diputado Jorge Guzmán, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que desaparezca el programa Más Adulto Mayor Autovalente, haciendo un llamado al Gobierno a que esta importante iniciativa sea incluida dentro de la discusión del Presupuesto 2026.

El parlamentario por el Maule Norte, advirtió que esta medida afectaría directamente a miles de personas mayores, de 60 años y más, que gracias a este programa han podido mejorar su salud, fortalecer la autovalencia y autocuidado, junto con enfrentar la soledad mediante el acompañamiento de equipos profesionales en las distintas comunas de Chile.

Nos parece impresentable e increíble que el gobierno del presidente Boric, que dice defender a las personas mayores, esté eliminando el programa Más Adulto Mayor Autovalente, un programa que beneficia a miles de personas mayores en todo el país, y deje en el abandono total a estas personas que buscan, a través del trabajo que se hace con profesionales de todo Chile, enfrentar la soledad, generar autovalencia y tener una mejor salud, indicó el diputado Guzmán.

Finalmente, el diputado Guzmán añadió que este programa ha sido positivo para las personas mayores del Maule.



