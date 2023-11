Cultura 09-11-2023

Pedro Aznar llega a Chile con su gira ‘El mundo no se hizo en dos días’

 El icónico músico argentino recorrerá el país para presentar su más reciente trabajo. El tour inicia en Talca, en el Teatro Regional del Maule el lunes 13 de noviembre.

El renombrado cantautor argentino Pedro Aznar, un ícono musical que ha recorrido el mundo con su talento, tiene previsto deslumbrar a Chile con su gira “El Mundo no se Hizo en Dos Días”, en la que presentará su nuevo álbum homónimo. Este trabajo ya está disponible en las principales plataformas de música digital y representa una exploración sonora que refleja la evolución musical de Aznar.

La gira comenzará con una actuación estelar el 13 de noviembre en el Teatro Regional del Maule en Talca, ciudad que se prepara con entusiasmo para recibir la música de Aznar después de poco más de un año desde su última visita. El ambiente en la capital del Maule ya vibra con la posibilidad de escuchar en vivo temas del nuevo álbum, que es un viaje musical dividido en dos días, cada uno con diez canciones que exploran géneros tan variados como el soft rock, el hip hop y el reggaetón, manteniendo siempre las letras profundas y emotivas que caracterizan a Aznar. Este concierto promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, quienes tendrán la oportunidad de sumergirse en las melodías y reflexiones que el álbum y el mismo Aznar ofrecen.

La gira continuará su recorrido chileno con actuaciones en el Teatro Municipal de Valparaíso el 14 de noviembre, el Teatro Biobío de Concepción el 16 de noviembre, el Teatro Regional Cervantes de Valdivia el 18 de noviembre, y finalizará en el Teatro Municipal de Temuco el 19 de noviembre. Cada una de estas ciudades experimentará la magia musical de Aznar, quien compartirá el escenario con su banda para brindar conciertos que prometen quedar grabados en la memoria de los presentes.

“El mundo no se hizo en dos días” es una muestra de la sólida trayectoria de Pedro Aznar, que se inició en 1978 cuando se unió a Charly García, David Lebón y Oscar Moro en el grupo Serú Girán. Desde 1993, Aznar ha cultivado una carrera como solista, editando más de 30 álbumes que incluyen discos de estudio, grabaciones en vivo y bandas sonoras de películas, consolidándose como un pilar trascendental de la música argentina y latinoamericana.

“Este es mi disco más personal en mucho tiempo, lo empecé a escribir en 2018 y luego su composición se nutrió a través de la experiencia de la pandemia que me llevó a una introspección muy profunda y a manifestar una visión del mundo más profundamente involucrada, por la urgencia que le imprimió a nuestras vidas esa cuerda floja global entre la vida y la muerte”, confesó el cantautor argentino.

Aznar además, especifica que son 19 canciones originales más una adaptación al castellano de la balada “Todo de Mi” de John Legend. “Estilísticamente el disco abarca un terreno amplio y aborda temáticas como la crisis ambiental mundial, la desidia e inercia de los gobiernos al respecto, la necesidad de cambiar la matriz energética de los combustibles fósiles a fuentes renovables, la creciente prepotencia y manipulación de las democracias por las megacorporaciones, el amor personal con sus cielos e infiernos, el amor y cuidado de toda la vida con los que compartimos este viaje y una mirada crítica sobre la cosificación de la mujer y la banalización de lo erótico, convirtiéndolo en un artículo a la venta más”.

La llegada de Pedro Aznar y su banda a Chile es una celebración de la música y la creatividad, y su presentación en la región será sin duda un punto destacado en esta serie de conciertos que buscan conectar con el alma y la esencia de la rica tradición musical latinoamericana.

Además, esta velada contará con invitados especiales, Cjazzy & Lucas Crue, un cantante y guitarrista de Talca, que son parte de un circuito de jazz y música de la región. Su presencia promete añadir un realce mayor a esta gran cita en el Teatro Regional del Maule.