Nacional 24-05-2023

Película chilena "Los Colonos" recibió ovación de 10 minutos en Cannes

La película chilena "Los Colonos" recibió una ovación de casi 10 minutos tras su estreno en el Festival de Cannes.

La cinta, ópera prima del director nacional Felipe Gálvez, tuvo su debut mundial en el marco de "Una cierta mirada" ("Un certain regard"), la sección de Cannes en donde está en competencia.

"Fue muy emocionante y espectacular el recibimiento. La sala estaba totalmente llena. La película termina con un cortometraje de cuatro minutos que uno espera que el espectador lo vea, pero la gente no se contuvo y empezó a aplaudir durante el corto", aseguró Gálvez a través de un comunicado de prensa.

"Los Colonos" marca la sexta vez en la historia del cine que un largometraje chileno es seleccionado en la prestigiosa sección oficial de este certamen.

La cinta tuvo tan buena recepción en el festival francés que ha sido elogiada por medios como The Hollywood Reporter, Screendaily e IndieWire, el cual la comparó con "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese.

Al respecto Felipe Gálvez señaló que "me interesa la historia y sus mecanismos de construcción, ir al pasado para reflexionar sobre el presente, buscar páginas perdidas o borradas, leer la historia oficial y encontrar sus fisuras".

"¿Qué pasa cuando un país borra un capítulo de su historia? ¿Qué impacto produce esto en el presente?", cuestionó Gálvez, y agregó que "estando tan cerca de la conmemoración de los 50 años del golpe, me parece importante cuestionarnos sobre la ausencia de un relato nacional".