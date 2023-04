Opinión 16-04-2023

Peligro del uso de las inteligencias artificiales sin ética

Ricardo Álvarez Vega

Contador auditor



La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que ha demostrado su potencial para transformar el mundo. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la atención médica hasta la fabricación, la seguridad y el transporte. Sin embargo, el uso de la IA sin un control ético puede ser peligroso y dañino para las personas y la sociedad en su conjunto.

El peligro de las aplicaciones de IA sin un control ético radica en la falta de transparencia y responsabilidad. Las decisiones tomadas por los sistemas de IA no siempre son comprensibles o explicables, lo que dificulta la identificación de posibles prejuicios o discriminaciones. Además, la IA puede perpetuar y amplificar los prejuicios y la discriminación existentes si se entrena con datos sesgados.

Otro peligro de la IA sin un control ético es la invasión de la privacidad. La IA puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos personales, lo que puede resultar en la revelación de información confidencial o privada. Esto puede ser particularmente peligroso en aplicaciones de IA en el ámbito de la salud o el empleo, donde la información confidencial puede ser utilizada para tomar decisiones perjudiciales.

Además, el uso de la IA sin un control ético puede socavar la confianza en las instituciones y la democracia. Si los ciudadanos no confían en que las decisiones tomadas por las instituciones están basadas en consideraciones justas e imparciales, es posible que pierdan la fe en el sistema y busquen alternativas que no sean democráticas o justas.

Es importante tener en cuenta que la IA es una herramienta y no una solución en sí misma. El uso de la IA debe estar sujeto a un control ético para garantizar que se utilice de manera justa y responsable. Esto implica la transparencia en la toma de decisiones, la inclusión de múltiples perspectivas en el diseño y desarrollo de sistemas de IA, la protección de la privacidad y la garantía de que los sistemas de IA no perpetúen prejuicios o discriminación.

En conclusión, el uso de la IA sin un control ético puede ser peligroso para las personas y la sociedad en su conjunto. Es importante que los desarrolladores y los responsables de políticas tomen medidas para garantizar que la IA se utilice de manera justa y responsable, protegiendo los derechos y la privacidad de las personas y fortaleciendo la confianza en las instituciones y la democracia.

OBSERVACIÓN: El texto que usted acaba de leer no lo escribí yo, pero no se asuste que no es un plagio, sino que es la respuesta que la más popular de las IA llamada ChatGPT me dio ante una instrucción (Promt) que le di:

“ChatGPT haga un ensayo en una página sobre el peligro que representa el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial sin un control ético”.

REFLEXIÓN: Las propias IA tienen muy claro el peligro que ellas mismas representan.