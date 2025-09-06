sábado 06 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 06-09-2025
    Pelluhue: PDI investiga muerte de hombre de 56 años
    Por instrucción de la Fiscalía de la Región del Maule, detectives de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la PDI de Cauquenes, se encontraban realizando el trabajo investigativo por la muerte de un hombre de 56 años.
    Los hechos quedaron al descubierto en la jornada de ayer, en la comuna de Pelluhue, donde se mantenían hasta el cierre de esta edición, las diligencias en desarrollo.

