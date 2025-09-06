Opinión 06-09-2025

Pelluhue: PDI investiga muerte de hombre de 56 años



Por instrucción de la Fiscalía de la Región del Maule, detectives de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la PDI de Cauquenes, se encontraban realizando el trabajo investigativo por la muerte de un hombre de 56 años.

Los hechos quedaron al descubierto en la jornada de ayer, en la comuna de Pelluhue, donde se mantenían hasta el cierre de esta edición, las diligencias en desarrollo.



