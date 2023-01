Opinión 12-01-2023

Pensión de alimentos: Vacaciones y útiles escolares

Carolina Araya

Directora Carrera de Derecho

Universidad de Las Américas Sede Concepción



El 18 de noviembre de 2021 se publicó la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar su sistema de pago.



Esta ley establece que la pensión de alimentos tiene que ser expresada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y la resolución que la fije deberá disponer un pago mensual y anticipado, indicando el periodo del mes en que deba realizarse. Asimismo, el alimentario, es decir, quien recibe el monto de dinero podrá solicitar en cualquier momento la conversión de su pensión a UTM en el caso que no se encuentre expresada en dicha unidad económica, lo que en la práctica sucede con las pensiones que se regularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley.



Para ello, el Poder Judicial implementó un botón de “trámite fácil” en la página de la oficina judicial virtual, pudiendo acceder con la clave única a la sección especialmente diseñada para lograr esta conversión.



En relación a las vacaciones es necesario señalar que, si los alimentos están regulados y se estableció algún mecanismo distinto de pago en este periodo, debe respetarse esta determinación. Si nada se dijo al respecto, las mensualidades no se suspenden y se pagan como todos los meses. Debemos considerar que los alimentarios tienen gastos prorrateados mes a mes y que en caso de no pago es absolutamente válido y legal exigir el cumplimiento forzado de esta obligación.



Otra pregunta reiterada en esta época del año se relaciona con los gastos de útiles y uniformes escolares, y siguiendo la misma lógica, si estos gastos extraordinarios están detallados en los alimentos regulados, debemos respetar esa regulación. Ahora, si nada se dijo tendremos que considerarlos como gastos extraordinarios y ambos padres deberán aportar en proporción a sus ingresos, siempre considerando el principio rector en esta materia: el bien superior de niños, niñas y adolescentes.