Nacional 09-04-2023

Pensiones: Edad de jubilación promedio cae tres años y esperanza de vida aumenta en diez

El estudio "Chile en 30 años" de Unholster en alianza con La Tercera, demostró que desde 1983 hasta la fecha los chilenos han reducido su edad de jubilación en tres años, mientras que la expectativa de vida aumentó en casi una década.

Si bien la edad legal para pensionarse se mantiene fija desde la implementación del sistema previsional en 1981 (65 años para hombres y 60 para mujeres), en 1983 la edad promedio de los pensionados fue de 69 en hombres y 64 en mujeres.

Asimismo, el estudio "Chile en 30 años: desde el regreso a la democracia al estallido en datos", reveló que en 2020 se observó una caída de alrededor a tres años, ya que, la edad promedio de los nuevos pensionados es de 66 y 62 años.

Según lo informado por La Tercera, la iniciativa busca exponer información y estadísticas nacionales, y generar un relato basado en datos del Chile de las últimas décadas para contribuir a reforzar el debate público a través de información dura y objetiva en materias como el tema de las pensiones.

Basado en la información de la Superintendencia de Pensiones, el análisis arrojó que desde el 2014 las cifras se estabilizaron y no volvieron a superar los 66 años en hombres y tampoco los 62 de las mujeres.

No obstante, entre 2009 y 2013 se observó un fenómeno en la edad de las mujeres, que se pensionaron a los 67 años en ese periodo, de hecho, tuvieron cifras récord de 70,3 y 70,9 años en 2010 y 2011.

El director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, explicó al medio digital que se puede relacionar a la reforma previsional de 2008 -primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet- y el "Bono por hijo nacido". Con este beneficio, concluyó que muchas mujeres que no habían podido jubilarse lo hicieron en esa oportunidad, subiendo la edad promedio que luego volvió a la tendencia normal de 62 años.