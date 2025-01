Nacional 16-01-2025

Pensiones: Hutt afirma que separar la industria dañaría jubilaciones futuras

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, reafirmó en El Primer Café de Cooperativa la oposición de la derecha a la separación de la industria dedicada a administrar los fondos de pensiones, pues creen que aplicar aquello conduciría al deterioro de las jubilaciones futuras.

"En la Cámara planteamos y se aprobó la separación de la industria" en el marco de la reforma previsional, según recordó el timonel de la DC, Alberto Undurraga, explicando que ello consiste en que "siga habiendo inversores, o que las AFP puedan dedicarse a esa parte, pero que todo el soporte pueda ser licitado, y que pueda haber un operador distinto, que no fueran ellos, y con eso se bajan los precios".

No obstante, el diputado reconoció que "por lo que vemos en el Senado, eso no va a tener el apoyo, y entonces la alternativa para bajar los precios es que se liciten las carteras (...), pero vamos a ver cómo queda eso, porque si se hace aquello y al par de años se pueden subir de nuevo los precios, no se va a lograr el objetivo"