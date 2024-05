Nacional 17-05-2024

Pensiones: Suma urgencia impuesta por el Gobierno generó crítica transversal

Integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, en la que se discute la reforma previsional, se declararon sorprendidos ante la suma urgencia introducida por el Gobierno para esta iniciativa, y advirtieron que el proyecto corre el riesgo de caerse en Sala.

Lo anunciado el martes por el Ejecutivo se hace especialmente repentino para esa instancia, que tenía previsto realizar una mesa técnica con los ministerios de Hacienda y del Trabajo, enfocada en un avance temático en pensiones.

Si bien la suma urgencia impone un plazo de 15 días para que la Cámara Alta despache la propuesta, estas suelen renovarse cuando están a punto de vencer, y no tienen asociada ninguna consecuencia en caso de que no sean cumplidas.

