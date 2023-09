Nacional 28-09-2023

Pensiones vuelven a caer en septiembre y mantienen tendencia negativa anual

Los multifondos de pensiones volvieron a depreciarse en el mes de septiembre, confirmando la tendencia a la baja anual, a excepción de los más riesgosos -calificados como A- el único que marcó una tendencia positiva, con un incremento del 0,17 %.

Según el boletín de la consultoría Ciedess, en lo que va del mes (con valores cuota al día 25) los fondos B, igualmente riesgosos, cayeron "un -0,27 %, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una caída de -0,80 %. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen pérdidas de -1,81 % el D y de -2,11 % el E".

"El resultado de los multifondos A y B se explica, principalmente, por el mal desempeño de los instrumentos de renta variable en los principales mercados internacionales, contrarrestados, en parte, por el alza del dólar, y un descenso del Ipsa a nivel local", explicó la consultora en un comunicado.

Asimismo, comenta que "los mercados siguen estando afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones EE.UU.-China, los temores de una recesión global y los posibles movimientos de tasas por parte de los principales Bancos Centrales (FED y BCE); además, de los débiles resultados de China y la crisis de su sector inmobiliario", agregó.

En cuanto al rendimiento de los fondos C, D y E -los más habituales entre las personas con menor poder adquisitivo- "ha sido impactado por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros", analizó.

En el panorama anual, de enero a septiembre, el Fondo D anota su tercer peor desempeño acumulado en un año, y el E, el segundo peor resultado, explicó la fuente.



"Los fondos A y B registran ganancias de 2,66 % y 1,57 % respectivamente, mientras que el fondo C presenta una caída de -1,24 %. Por su parte, los fondos D y E obtienen pérdidas de -4,78 % y de -6,09 % cada uno", subrayó.



El resultado del fondo D es el tercer peor desempeño acumulado de un año (enero-septiembre), tras las pérdidas registradas en 2008 y 2021 (-5,87 % y -10,37 % respectivamente); mientras que para el fondo E es el segundo peor resultado, tras de las pérdidas de 2021 (-13,98 %), concluyó.