Editorial 16-01-2025

Pensiones y brechas de género

Un grupo transversal de senadoras presentaron una indicación a la reforma previsional con el objeto de rebajar los años de cotización que permitirían a las mujeres acceder a una garantía de 0,1 UF, todo para mejorar sus jubilaciones.

Las legisladoras Alejandra Sepúlveda, Paulina Núñez, Ximena Ordenes, Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Claudia Pascual e Isabel Allende realizaron el anuncio que calificaron como “fundamental si se quiere terminar con las brechas de género en materia de pensiones” reconociendo que “hoy la reforma tiene rostro de mujer”.

Cabe recordar que el proyecto que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias, se está discutiendo en particular en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Los legisladores están a la espera que el Ejecutivo presente las indicaciones respectivas para dar curso a la votación de éstas.

Existe coincidencia en que durante el año 2025, se cumplirán 45 años desde que se promulgó el decreto ley 3500. Han sido 45 años de injusticia previsional para las mujeres. Se ha acordado presentar esta indicación porque es necesario no seguir reproduciendo las desigualdades. Por eso se va a proponer a lo menos 8 años para no seguir reproduciendo desigualdad y acortar la brecha de género existente.