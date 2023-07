Nacional 04-07-2023

Pensiones:Timonel DC ve _factible un acuerdo de 3 y 3_ sobre la nueva cotización

El diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana (DC), se mostró optimista en la víspera de la discusión en particular de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, ya que estima que el Gobierno y la oposición -en particular RN- pueden lograr un acuerdo respecto a la cotización adicional.

El destino del 6 por ciento adicional de cotización se ha tomado el debate por esta reforma, pese a que en los últimos días ambos sectores han acercado posiciones tras el cambio de postura del Ejecutivo, que ahora aceptaría que un 2 por ciento se destine a cuentas individuales y el 4 restante a seguros sociales.

"La situación hoy es que el Gobierno plantea cuatro puntos de la nueva cotización que vayan a solidaridad y dos puntos a las cuentas individuales. Y la derecha plantea lo contrario: cuatro puntos a las cuentas individuales, dos puntos a solidaridad", detalló este lunes el parlamentario, integrante de la Comisión de Trabajo.

Ante esto, Undurraga estimó que "es factible lograr un acuerdo con tres y tres (de cotización) y de esa forma tener un sistema de pensiones que tenga solidaridad, que tenga libre elección, que tenga credibilidad y que fundamentalmente mejore las pensiones ahora y en el futuro".

De todas maneras, la postura del oficialismo no está muy en línea con este posible acuerdo, dado que advierten que "la gente recibe más plata con un seguro social del 6 por ciento".