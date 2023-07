Nacional 09-07-2023

Pequeño Cottolengo termina convenio con Mejor Niñez: Critica derivación de infractores de ley

En marzo de este año, un informe del Poder Judicial evidenció que el 27 por ciento de las organizaciones privadas de acogida se encuentran en sobrepoblación, lo que ha generado que algunas de ellas, como Pequeño Cottolengo, terminen sus convenios con el programa Mejor Niñez (ex Sename).

Las residencias de acogida son organismos colaboradores acreditados por el Estado para atender la necesidad de hogar de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados.

En tanto, la institución Pequeño Cottolengo lleva más de 50 años haciéndose cargo de acoger a personas con discapacidad intelectual severa y profunda. Sin embargo, tomaron la decisión de terminar el convenio porque acusan la derivación de jóvenes que no cumplen con el perfil de las personas que atienden, y hasta amenazas de detención de Carabineros por no acatar la norma.

Su director, Cristian Glenz, explicó que el problema es que "se deriva a adolescentes, niños y niñas que tienen requerimientos y necesidades distintas: son infractores de ley, tienen problemas de consumo (de sustancias) o problemas psiquiátricos severos, y ponen en peligro a toda la población que vive con nosotros".

"Por ejemplo, (en el hogar de) Cerrillos viven 500 personas: imagínate un niño como ése en Cottolengo, donde la mitad de las personas está postrada y tiene una salud muy frágil. Era un riesgo gigantesco", señaló, indicando que, pese al término del convenio, seguirán haciéndose cargo de los menores de edad que ya están en los hogares.