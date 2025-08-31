Agricultura 31-08-2025

Pequeños productores maulinos conmemoraron el Día de los Campesinos 2025

Con la premiación a productores y productoras , la presentación de la cuenta pública de la directora regional(s), Cristina Briones y un Mercado Campesino, INDAP y su Consejo Asesor Regional –CAR- conmemoraron en la comuna de Maule el Día de las Campesinas y los Campesinos 2025, fecha que recuerda la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, dictadas el año 1967 bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva.

La actividad, convocó a cerca de 150 pequeños productores de las 30 comunas de la región del Maule, además de representantes de los Comités de Agencia de Área- CADA-, de la Mesa de la Mujer Rural, de la Mesa de Jóvenes Rurales y la directiva del CAR que encabeza el dirigente Eduardo Muñoz.

En la ocasión la directora regional (s) de INDAP, Cristina Briones, realizó la cuenta pública de su gestión, donde destacó los avances en materia de sustentabilidad, a través de los programas Transición a la Agricultura Agrosostenible-TAS- , el Programa de Cultivos de Tradicionales, las estrategias regionales de vinos y flores y los programas de riego; la incorporación activa de las mujeres rurales, que representan el 41% de los usuarios acreditados en la región y de los jóvenes rurales, para estos últimos fortaleciendo la creación de un programa especial como es Mi Primer Negocio Rural, la reciente creación de la Política Nacional para Juventudes Rurales y el aumento de la edad a 40 años para ser considerado como joven para INDAP. También destacó los avances en materia de participación ciudadana, la modernización institucional y el programa de comercialización, entre otros aspectos relevantes de la gestión.

La directora de INDAP, dijo que las cifras y logros expuestos en su cuenta pública “reflejan un trabajo constante y comprometido con nuestros agricultores, que esperamos año a año, vaya creciendo y vaya abarcando y potenciando aún más el florecimiento productivo de nuestras maravillosas tierras maulinas. No podemos retroceder en los avances mostrados”.



Por su parte el gobernador del Maule Pedro Pablo Álvarez Salamanca valoró el aporte de la agricultura familiar y los campesinos en el desarrollo de la región y comprometió el apoyo del gobierno regional para seguir trabajando en conjunto.



