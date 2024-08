Opinión 18-08-2024

Perdiendo la lucha contra el plástico



Sr. Director:



Hace algunos días nos sorprendió una noticia nada favorable. Con una amplia mayoría el Senado aprobó la postergación de la ley de plásticos de un solo uso. Dicha normativa establecía que, a partir de agosto, ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables al interior de los establecimientos, prohibiendo el uso de cualquier artículo plástico. En el caso de sus operaciones al exterior, la regla era la misma, con la diferencia de que si se permitían los productos compostables. Una medida clave, que ahora no entrará en vigencia sino hasta febrero de 2026.



Lo cierto es que esto es retroceder varios pasos en la lucha contra los plásticos de un solo uso, causantes de uno de los principales conflictos medioambientales que enfrentamos en la actualidad. Si bien se trata de una temática mundial, Chile debe preocuparse de esto con especial énfasis, dado que somos el país latinoamericano que más desechos de este tipo produce. En concreto, con 51 kilos por habitante cada año, ocupamos el puesto número 11 en un ranking compuesto por 100 naciones y que es liderado por Singapur con 76 kilos por persona.



La pregunta natural es, ¿por qué entonces aplazar una medida que busca aportar una solución a este escenario? Una industria gastronómica resistente al cambio, dudas en torno a la fiscalización y, lo más importante, el retraso en la redacción del reglamento que regula los detalles de la aplicación de la ley, son algunas de las aparentes causas. Pero más allá de eso, el llamado hoy es a reflexionar sobre las repercusiones reales de esperar todos estos meses.



Independiente si se revierte, se modera o se mantiene la postergación de la entrada en vigencia, es de esperar que la innovación sea el factor principal de las soluciones que vengan a reemplazar a los artículos plásticos de corta vida, siempre velando por provocar el menor impacto ambiental posible, impulsar a las pymes chilenas que se la juegan en este sentido y no afectar el crecimiento de una industria que es clave para el desarrollo del país.



Rodrigo Sandoval

CEO I Am Not Plastic