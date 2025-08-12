Crónica 12-08-2025

Peregrinación Jubilar del Decanato de Cauquenes hacia Linares

En el marco del Año Jubilar convocado por el Santo Padre y el Centenario de la Diócesis de San Ambrosio de Linares, las comunidades, grupos, movimientos y servicios pastorales han sido invitados a realizar una peregrinación para cruzar la Puerta Santa en la Iglesia Catedral de Linares.

El reciente fin de semana, fue el Decanato San Pablo de Cauquenes quien vivió esta significativa experiencia de fe. Después de un viaje de más de dos horas, los peregrinos —más de 400 personas— llegaron al Colegio Bicentenario San Miguel Arcángel de Linares, donde fueron acogidos con un desayuno fraterno.

Luego de compartir y organizarse en parejas, comenzaron la romería hacia la Catedral, portando estandartes y pendones que daban testimonio visible de su caminar en la fe. Su presencia fue notoria en las calles de Linares, despertando el asombro y la alegría de los transeúntes.

Cruzando la Puerta Santa: signo de conversión y gracia

Al cruzar la Plaza y llegar a la Catedral, los peregrinos fueron recibidos por Monseñor Tomislav Koljatic, Obispo de Linares, quien les dio la bienvenida e invitó a cruzar la Puerta Santa. En una sentida monición, la Hermana Isela recordó:

“La Puerta Santa es símbolo de la misericordia de Dios que nos acoge y nos invita a la conversión. Al cruzarla, dejemos atrás nuestras cargas y abramos nuestros corazones a la gracia. Este paso es un acto de fe que nos impulsa a vivir con mayor fidelidad el Evangelio.”

Adoración, Reconciliación y Encuentro con el Señor

Tras cruzar la Puerta Santa, la feligresía fue invitada a un momento de adoración al Santísimo Sacramento, en profundo silencio y recogimiento. Sacerdotes del decanato estuvieron disponibles para el Sacramento de la Reconciliación, facilitando así otro paso fundamental para recibir las gracias jubilares.

Este momento íntimo fue embellecido por la participación musical del artista cauquenino, Enrique Exequiel Vergara Orellana, quien ofreció dos piezas interpretadas en violonchelo.

Celebración Eucarística: corazón de la peregrinación

La Santa Misa Jubilar fue presidida por Monseñor Tomislav Koljatic y concelebrada por el equipo sacerdotal del decanato: padres Juan de Dios Foster, José Rodríguez, Fernando López, Luis Retamal, José Ulloa, y el decano, P. Francisco Hormazábal.

Acompañaron la celebración 13 diáconos permanentes, y una alegre y comprometida participación de acólitos de Chanco, Curanipe, San Alfonso, San Pedro y San Francisco, junto a un coro que motivó la participación activa de todos con cantos llenos de alegría y esperanza.

En su homilía, el Obispo destacó el sentido profundo de esta peregrinación, subrayando la importancia de cruzar la Puerta Santa y vivir con plenitud este Año Jubilar. Recordó también a tantos consagrados y laicos que han marcado la historia del decanato de Cauquenes y de la Diócesis con su testimonio.

