Opinión 02-04-2025

PEREGRINO



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Amante de la vida,

va el peregrino empedernido

dejando atrás lo amado,

lo aprendido, lo superado

con la frente en alto

o con la mirada hacia abajo

para no tropezar con las mismas

piedras del camino.



Amante de la vida,

se hace llamar a sí mismo

dejando atrás lo amado

lo aprendido, lo superado,

dolores de amores imposibles

ilusiones del momento,

alegrías de un segundo

penas eternas que le recuerdan

las piedras del camino.



Amante de la vida

recordando aquellos ojos

que lo embrujaron y cegaron

y hoy los lleva como

escudos o estandarte

en su tránsito por los caminos

los quiere dejar atrás…

junto a lo amado, a lo aprendido

a lo superado.

Amante de la vida,

regando con sus lágrimas

amores perdidos, esperanzas

que no mueren,

rosas del camino que le sonrieron,

que no le impidieron amar

la vida y sus existencias

en catarsis o herencias legadas en

jugosas frutas para

su cuerpo y espíritu

que le dieron fuerzas para

sortear más piedras del camino.



Amante de la vida

que dejaste atrás lo amado

lo aprendido, lo superado

en esa búsqueda

de la verdad digna y noble

no comprendida por la hipocresía

de gentes que se quedaron atrás,

por poner trabas en su destino,

en la búsqueda del buen amor

de besos y pasión.



Peregrino, amante de la vida

que has dejado atrás lo amado,

lo aprendido, lo superado

para convivir con los sellos

de tu propio destino,

importando, tal vez,

con tus versos, si has sido

mentor o guía de muchos…

amantes de la vida,

sigue con tu corazón tranquilo

tu meta fijada hasta llegar

en paz a tu destino.