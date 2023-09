Política 13-09-2023

Período enero-agosto 2023: Exportaciones no tradicionales acumulan alza de 5% en 2023



En los primeros ocho meses del año, las exportaciones no tradicionales anotaron una expansión de 5% frente a enero-agosto de 2022, sumando operaciones por US$ 30.683 millones. Este monto representa el mayor valor para un período similar desde que existe registro.

Estos datos fueron entregados en un nuevo Informe Comercial Mensual que elabora la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). En esta línea, y según el estudio SUBREI, se puede agregar que en el período Chile ha exportado más de 4.380 productos no tradicionales diferentes, con más de 2.500 de ellos anotando alzas en sus embarques al mundo.

Entre los productos no tradicionales que destacan en el período están las embarcaciones de jurel (+9,5%), nueces (+10,5%), cartulinas (+7,8%), mejillones (+15,8%) y avellanas (+174,5%). Entre los otros envíos destacados están concentrados de filetes de salmón, granos de avena, neumáticos, mandarinas, semillas, aceite de oliva virgen extra, ciruelas deshidratadas, clementinas, tocino, arándanos rojos en conserva, yogur, cuadernos, alimentos para mascotas, cápsulas fulminantes para la minería, rosa mosqueta deshidratada, bulbos de tulipán, agar-agar, trufas, flores de peonías, tejidos de lana, medicamentos, zarzaparrillas, quesos y galletas, entre otros.

Entre los envíos no tradicionales también están consideradas las exportaciones de hidróxidos y sulfatos de litio, los que registraron en el período un explosivo crecimiento de 267% (+US$ 589 millones) y 839% (+US$ 557 millones), respectivamente.