Agricultura 16-02-2023

Peritos entregaron a la magistrada informe crucial sobre la muerte de Neruda

Peritos internacionales entregaron este miércoles a la magistrada Paola Plaza un informe con información crucial sobre la muerte del Nobel chileno Pablo Neruda y que, según adelantó su familia, demostraría que fue "envenenado" doce días después del golpe militar de 1973.



La entrega del informe, realizado por expertos de Canadá, Dinamarca y Chile, la hizo la coordinadora del panel de expertos, Gloria Ramírez, ante una gran expectación.



La jueza Paola Plaza comentó que "no he leído, por supuesto, los informes, son varios más o menos extenso. Entonces, es imposible que me extienda en sus conclusiones, tampoco me corresponde hacerlo, ustedes saben que es una investigación que se encuentrado en estado de sumario".





Explicó que ahora se viene una revisión, ponderación y valoración del informe para que el Tribunal dicte una resolución y dijo que esta no solo será de los informes, sino que también de "la labor desarrollada por los peritos y el análisis en conjunto de este tercer panel de lo que fue el trabajo y conclusiones del panel 1 y 2".



Asimismo, complementó que se revisarán "los demás informes periciales que rondan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación".



También se refirió a que el Tribunal no tiene conocimiento del contenido de estos informes, por lo que no puede hacerse cargo de lo que han dicho los querellantes a la prensa.

Luego de la entrega el panel de peritos pidió una audiencia especial para hablar del informe con la magistrada y, en estos momentos, se encuentran en una reunión remota con los expertos.



Antecedentes del informe



El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, quien tuvo acceso a los documentos por ser querellante en la causa, filtró que los forenses concluyeron que el "clostridium botulinum" encontrado en los restos del escritor "estaba en su cuerpo en el momento de la muerte" y que el cadáver no se contaminó después cuando estaba enterrado.



"Sabemos ahora que el "clostridium botulinum" no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado", dijo Reyes.



Neruda murió la noche del 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, 12 días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo y Presidente Salvador Allende y un día antes de exiliarse en México, donde podría haberse convertido en el gran opositor al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).





La bacteria fue encontrada en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos, que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera la "caquexia" (debilitamiento extremo) producida por el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969.

El "clostridium botulinum", responsable del botulismo, es un bacilo que se encuentra por lo general en la tierra y que puede causar problemas al sistema nervioso e incluso la muerte.

La incógnita sigue siendo cómo o quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada".

Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Manuel Araya, su antiguo chofer y una de las últimas personas que lo vio con vida.

Según Araya, cuyo testimonio fue la base de la denuncia que hizo el Partido Comunista y dio origen a la investigación en 2011, el poeta fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico.



Reyes complementó el relato indicando que que "el propio Neruda llamó a Matilde (Urrutia, su entonces esposa) cuando ella estaba en Isla Negra y le dijo que volviera inmediatamente, que le habían colocado una inyección en el estómago, que le ardía y se estaba quemando por dentro".



Las conclusiones de este nuevo informe pericial se iban a conocer el pasado 3 de febrero, pero la audiencia fue cancelada por problemas de conexión de uno de los expertos.

Se reprogramó para el 6 de febrero, pero también fue suspendida por supuestos desacuerdos entre los peritos.

"Estamos conformes y tristes, porque ahora ya sabemos que lo mataron. Anteriormente uno suponía cosas, pero esta investigación arrojó la verdad: a Neruda lo mataron", concluyó Reyes.