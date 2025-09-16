Editorial 16-09-2025

Permisos de urbanización

Hasta el jueves 9 de octubre se podrán presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley vigente con el objeto de agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, que cumple su segundo trámite en el Senado.



La iniciativa fue aprobada en general por la Sala y ahora corresponde que se realice su análisis en particular por parte de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.



Previo a la votación, el presidente de dicha instancia legislativa, senador Juan Ignacio Latorre, explicó el objetivo del proyecto que es simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y legales en el área de la construcción.



La iniciativa establece plazos para que la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente se pronuncie sobre una solicitud de permiso de construcción y fija que el plazo de 30 días que se establece para la presentación de reclamos en contra de las resoluciones dictadas por el DOM y de los rechazos de las solicitudes de permisos de construcción, se contarán desde la fecha de publicación o notificación de la resolución o de la presentación de la solicitud, según corresponda.



Además, establece que la secretaría regional ministerial deberá resolver fundadamente el o los reclamos en el plazo de 40 días hábiles, contado desde el vencimiento de los plazos que se señalan.





