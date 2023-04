Crónica 14-04-2023

Persistente golpe al empleo para las mujeres en la región del Maule

- Según los datos analizados por el Observatorio Laboral del Sence-Maule.

Si usted es mujer en edad de trabajar y busca empleo en la región del Maule, es probable que el panorama laboral no sea tan favorable como espera. Los datos analizados por el Observatorio Laboral del Sence-Maule, proyecto ejecutado por la Universidad Católica del Maule (UCM), vuelven a mostrar las diferencias entre mujeres y hombres en materia de ocupación, brechas que siguen estando en el centro de la atención de las autoridades.

Esto, porque si la ocupación para los hombres se situó en 67 por ciento en el trimestre diciembre-febrero de 2023, para las mujeres fue de 45,6 por ciento. Esto se traduce en más de 300 mil hombres con trabajo versus casi 220 mil mujeres ocupadas.

Consultada acerca de qué puede estar impidiendo el acceso de las mujeres al mercado laboral, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, explicó: “El poco acceso de la mujer al mercado laboral en el Maule es una realidad que se podría relacionar con la escasez y, por ende, la necesidad de formación y capacitación según sectores productivos con enfoque de género. Además, según la evidencia existente hasta hoy, el Maule presenta una gran dispersión poblacional y geográfica, lo que genera problemas de conectividad para optar a algunos empleos. Las mujeres en la región acceden poco al mercado laboral porque, en su mayoría, se deben dedicar de forma permanente a las labores de cuidado en el hogar”, sostuvo.

Frente a la situación mostrada por el Termómetro Laboral, el director regional (s) de Sence, Oscar Morales Mejías, manifestó que como servicio dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y bajo la línea del Gobierno del presidente Gabriel Boric, buscan “potenciar las capacitaciones que inserten a las mujeres en el campo laboral de la región de manera efectiva”. Como ejemplo, Mejías precisó: “En el ámbito de la construcción, donde estudios lo avalan, existe oferta de cursos para mujeres que se están integrando en especialidades como carpintería fina, albañilería, maestras yeseras, electricidad y maestra en obras menores. Además, estamos junto a la Mesa de Transportes gestionando becas de conducción profesional para mujeres”, informó.

Mujeres y precariedad laboral

De acuerdo con el Termómetro, la informalidad laboral aumentó para ambos sexos, aunque es levemente mayor entre las mujeres: 32,7 por ciento comparado con 31,2 por ciento para los hombres. Además, la informalidad ha aumentado para las mujeres respecto del año anterior, y hoy suman 71.753 mujeres las que tienen una ocupación informal.

Respecto a los problemas que genera esta informalidad, la directora del Observatorio, Irma Carrasco Tapia, explicó: “Cabe señalar que la informalidad laboral se asocia a un empleo precario, porque en este tipo de actividad laboral hay ausencia de contrato y de imposiciones. La agenda de trabajo decente promueve el aumento del trabajo formal, en pos de mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras. En muchos casos los promedios salariales están por bajo el salario promedio, situación que infringe las disposiciones legales sobre la renta en Chile”, señaló la directora.

Una diferencia más marcada la muestra la tasa de inactividad, que refleja a las personas que no están ocupadas ni desocupadas. En este caso, el 50,8 por ciento de las mujeres de la región que podrían estar ocupadas se encuentran inactivas, es decir, más de 245 mil mujeres. En el caso de los hombres la tasa de inactividad es de 29,1 por ciento.

Profundizando en el dato anterior, los datos del Observatorio muestran otra diferencia entre hombres y mujeres, si se consideran las razones de la inactividad. Mientras los hombres no trabajan por estar estudiando o preparándose para estudiar, las mujeres no trabajan por estar a cargo de responsabilidades familiares permanentes.

Respecto a cómo el gobierno contribuye en mejorar el acceso al trabajo para las mujeres, la seremi Maribel Torrealba comentó las diferentes medidas que se han tomado: “Extender el IFE Laboral hasta mediados de año 2023 e incentivar a las mujeres con niños menores de 5 años a salir al mercado laboral por medio del Subsidio Protege, que también hemos extendido hasta mediados de año”. Añadió que a lo anterior se suman alianzas público - privadas “con distintos sectores productivos de la región, para levantar necesidades de capacitación canalizadas por intermedio de Sence. El foco surge por aquellos sectores productivos históricamente masculinizados y que hoy avanzan en la inclusión de las mujeres en las diferentes áreas y procesos productivos”, dijo la seremi.

Si se considera el mercado laboral en términos globales, los datos son alentadores: la ocupación en el Maule aumentó a 56 por ciento en el último trimestre. Esto se traduce en un total de 524.747 personas ocupadas. En tanto, la tasa de desocupación bajó a 6,3 por ciento, cifra menor a la nacional.