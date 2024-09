Opinión 25-09-2024

PESADILLAS



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno



Cómo evito que Morfeo

entre en mis sueños.

Él me induce a dormir,

se quiere apoderarse de ellos

llevarlos y llevarme a su inframundo,

¡No se lo permitiré!

Que me robe mis fantasías,

mis anhelos, mis amores

mis ambiciones de lograr

lo que materialmente no puedo.



Él aparentemente es bueno,

me hace quedarme dormido

frente a mis desvelos,

sólo quiero dormir

para sentirme feliz

con mis sueños.



Pero también es malo,

doblega mi mente mientras duermo

…mis sueños son míos

contra el tiempo, … contra mis deseos,

¿Cómo escapo de él?

Si sólo es sueño y los sueños son imágenes

que se cruzan sin sentidos

en mis descansos.



Son pensamientos, deseos ardientes

… deseos frustrados

una mezcolanza, pero son míos

contra el tiempo

porque Morfeo quiere apoderarse de ellos

amenaza mi libertad

de soñar en lograr lo que más quiero

un amor de verdad

forjado en mi mente

con la receta de mi propia mezcolanza.



Te odio Morfeo. ¡Déjame!

Aunque me desvele

ándate a tu inframundo

de mitos y leyendas griegas.

¡Déjame soñar con mi amor de ensueños!

Aunque no sea de este mundo

me basta con mis sueños, con sus espacios

donde nos encontramos siempre,

contra el tiempo

antes que llegue mi sueño eterno

y Morfeo se apodere como una pesadilla

de mi alma y de mi cuerpo.