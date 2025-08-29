viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 29-08-2025
    PESAR. -
    Publicidad 12
    Pesar por deceso de Myrtha Ruminot Mundaca, ex funcionaria del Juzgado de Menores, actualmente Tribunal de la Familia de Linares.
    Durante muchos años realizó esta labor en tribunales, destacando por su amabilidad.
    Su deceso ha provocado consternación en la comunidad local.
    Freddy Mora

