PESAR. -
Pesar por deceso de Myrtha Ruminot Mundaca, ex funcionaria del Juzgado de Menores, actualmente Tribunal de la Familia de Linares.
Durante muchos años realizó esta labor en tribunales, destacando por su amabilidad.
Su deceso ha provocado consternación en la comunidad local.
