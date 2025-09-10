Social 10-09-2025

Pesar por deceso de Margarita Morales, Fundadora de la Agrupación de Pacientes con Parkinson de Linares

Ayer, a la edad de 75 años, dejó de existir la profesora Margarita Morales, quien fue una de las fundadoras de la Agrupación de Pacientes con Parkinson de Linares, que comenzó a funcionar con la asesoría del doctor Ramón Jara.

Como educadora, trabajó en las escuelas 1 y 2 de esta ciudad, dejando un gran legado por su compromiso con los alumnos y la educación.

Tras jubilar y enfermar de Parkinson, fue clave para que se creara una agrupación de pacientes con esta enfermedad, la que ya lleva más de 15 años de funcionamiento.

Actualmente, esta organización se reúne en la casa de la presidenta, Gloria Maureira, en la Villa Arauco, y cuenta con 20 socios y colaboradores.

El velatorio de la profesora Margarita Morales se realiza en Funeraria Alarcón de esta ciudad.

