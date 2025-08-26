martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 26-08-2025
    Pesar por deceso de profesor Mario Acuña Dote
    Publicidad 12
    Consternación provocó en la comunidad local el deceso del, profesor Mario Acuña Dote, quien fue dirigente gremial del magisterio, concejal y supervisor de la Dirección Provincial de Educación de Linares.
    Además, destacó en el ámbito literario, publicando libros de poemas. Precisamente “Cantando bajo el rocío” fue su primer libro, reconociendo el autor que escribía desde los 14 años.
    Al momento de conocerse su deceso, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “referirse a él es escribir parte de la historia de Linares. En el aula y fuera de ella, entregó su vida a la educación, defendió la dignidad de los profesores y siempre buscó formar hombres y mujeres de bien. Fue un líder incansable, exigente cuando debía serlo, pero siempre cercano y justo con los más débiles”.

    “Hace solo unos meses, en abril, tuvimos el honor de reconocerlo en vida con la medalla de los “Patriotas”, distinción que recibió con orgullo porque para él la patria siempre comenzaba en Linares. Ese gesto hoy cobra un valor aún mayor, pues fue un justo homenaje a una vida dedicada al servicio de los demás”, expresó.
    Su velatorio se realiza en Funerales Alarcón de esta ciudad.
    Freddy Mora | Imprimir | 236

    Otras noticias

    Emprendimiento e innovación en universidades: claves del encuentro MetaRed X de Universia
    Emprendimiento e innovación en universidades: claves del encuentro MetaRed…
    DESPEDIDA A FUNCIONARIO HOSPITALARIO
    DESPEDIDA A FUNCIONARIO HOSPITALARIO
    En su Aniversario: Instituto O Higginiano premió al abogado Raúl Rozas y al periodista Miguel Ángel Venegas
    En su Aniversario: Instituto O Higginiano premió al abogado Raúl Rozas…
    PGU con Rostro de Mujer: Más de 88 Mil Maulinas ya Tienen el Beneficio
    PGU con Rostro de Mujer: Más de 88 Mil Maulinas ya Tienen el Beneficio
    CUARENTA Y OCHO ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN DEL MAULE SE ADJUDICAN FONDOS FFOIP 2025 DEL MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
    CUARENTA Y OCHO ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN DEL MAULE SE ADJUDICAN…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para