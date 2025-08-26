Social 26-08-2025

Pesar por deceso de profesor Mario Acuña Dote

Consternación provocó en la comunidad local el deceso del, profesor Mario Acuña Dote, quien fue dirigente gremial del magisterio, concejal y supervisor de la Dirección Provincial de Educación de Linares.

Además, destacó en el ámbito literario, publicando libros de poemas. Precisamente “Cantando bajo el rocío” fue su primer libro, reconociendo el autor que escribía desde los 14 años.

Al momento de conocerse su deceso, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “referirse a él es escribir parte de la historia de Linares. En el aula y fuera de ella, entregó su vida a la educación, defendió la dignidad de los profesores y siempre buscó formar hombres y mujeres de bien. Fue un líder incansable, exigente cuando debía serlo, pero siempre cercano y justo con los más débiles”.



“Hace solo unos meses, en abril, tuvimos el honor de reconocerlo en vida con la medalla de los “Patriotas”, distinción que recibió con orgullo porque para él la patria siempre comenzaba en Linares. Ese gesto hoy cobra un valor aún mayor, pues fue un justo homenaje a una vida dedicada al servicio de los demás”, expresó.

Su velatorio se realiza en Funerales Alarcón de esta ciudad.

