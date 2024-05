Nacional 17-05-2024

Petróleo en la Antártica: Canciller sostiene que Chile "defenderá firmemente" preservación del continente blanco

El canciller Alberto Van Klaveren aseguró que Chile "seguirá defendiendo firmemente" la preservación de la Antártica, luego de que se conociera que Rusia habría descubierto reservas de petróleo y gas en una zona del continente blanco reclamada por Chile, Argentina y Reino Unido. A través de su cuenta de "X", el ministro de Relaciones Exteriores, indicó que "ocasionalmente surgen noticias no confirmadas sobre reservas minerales y de hidrocarburos en la Antártica. El régimen antártico prohíbe su prospección y explotación. Y Chile, al igual que otros países antárticos, seguirá defendiendo firmemente la preservación de la Antártica".

La Antártida se rige por el llamado Tratado Antártico, firmado inicialmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, que establece que ningún país es propietario del territorio y designa la región como un continente dedicado a la paz y la ciencia, lo que significa que todos los desarrollos petroleros están prohibidos. El tratado tiene vigencia indefinida y no ha sufrido enmiendas, pero a partir del año 2048 cualquiera de las partes consultivas podrá solicitar su revisión, con la aprobación por mayoría relativa. Si bien la Antártida no está gobernada por nadie, países como Reino Unido, Argentina, Chile, Australia o Nueva Zelanda han reclamado históricamente partes de su territorio. En la actualidad, Chile tiene al menos diez bases, de las cuales cinco están gestionadas por el Instituto Antártico Chileno (Inach) y el resto por las Fuerzas Armadas chilenas.