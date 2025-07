Deportes 04-07-2025

PF Albirrojo Felipe Rodríguez: “Hemos regresado a los entrenamientos con sesiones dobles en cancha y gimnasio”

Sin duda que ha pasado algo distinto con este plantel de la temporada 2025 . Todos sabemos la forma como se conocieron, en el primer partido, en los camarines del estadio municipal de la Pintana . Sin ninguna preparación ni menos una pretemporada .

Por eso, el trabajo que ha realizado Felipe Rodríguez , el Preparador Físico ha sido notable . Precisamente, analizó la que viene de cara al primer partido de la segunda rueda el 20 de julio: “ nos queda un periodo bastante amplio , el torneo es muy irregular como ustedes se han podido dar cuenta , por eso tenemos que optimizar algunas cargas . Creemos que este primer semestre quedamos un poco cortos, pero este momento nos ha ayudado para poner a punto algunos aspectos . No tuvimos tantos lesionados, era incierto como iban a responder los muchachos sin pretemporada, pero creo que a través de las cualidades físicas que poseen facilitaron un poco la tarea , lo que es un punto a resaltar, y lo otro es que a medida que avanzamos en el campeonato había algunas detenciones , la verdad que no estoy de acuerdo , creo que el fútbol se debe jugar semana a semana, pero afortunadamente con las condiciones que teníamos eso nos ayudó a poner un poco más en forma a los chicos . Aunque reitero que este torneo debería tener más competencia y regularidad. Nosotros sabíamos que esto pasaría , por eso es difícil mantener la concentración en todo sentido si juegan un partido y el otro lo disputan en tres semanas más. Ya con el tema del sub 21, es completamente diferente a otras dos categorías y tenemos que sumar también que este año fue muy complejo , porque ya tenemos pocos elencos participando y no olvidar que se nos castigo con la inclusión en Copa Chile . Estoy de acuerdo con ustedes que esta es una categoría muy castigada y lo que molesta es que no se da importancia al espíritu deportivo y el rendimiento”.

“Lo positivo han sido los resultados , lo que ha provocado que haya una motivación especial en todo el plantel, que luchan en cada entrenamiento para ganarse un puesto de titular Por eso enfrentaremos una segunda rueda con todo, porque hay una tremenda energía positiva en todos los jugadores del plantel”, subrayó Rodríguez



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo