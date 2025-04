Crónica 10-04-2025

PGU ¿Cuántas formas existen para solicitarla?



Por diversos medios -digitales y presenciales- las personas pueden informarse y solicitar este beneficio. Ese es el llamado, que a nombre del IPS realizaron la Seremi del Trabajo y el Director Regional del Maule.



¿Es necesario solicitar la Pensión Garantizada Universal (PGU)? ¿Cómo se hace? Estas son algunas interrogantes que existen respecto a este beneficio que entrega el Estado y, para resolverlas, el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone de diversas alternativas de consulta y solicitud para que puedan acceder todos los potenciales beneficiarios, que son las personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos y aún no presentan su solicitud.

Así lo destacaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto al Director Regional (s) del IPS Maule, Luis Martínez Villa, quienes indicaron que entre las opciones de consulta y solicitud, destacan la modalidad en línea a través del sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica. También se puede solicitar por videoatención en la misma página y presencialmente en toda la red de sucursales ChileAtiende a lo largo del país.

“Es importante destacar que en este momento la PGU llega a más de 2 millones 289 mil personas a nivel nacional, que reciben la PGU o el beneficio equivalente al Aporte Previsional Solidario de Vejez y que, de ellas, sobre 155 mil 800 personas corresponden a la Región del Maule” indicó la Seremi.

Agregó que: “La nueva Reforma de Pensiones establece que el monto de la PGU se incrementará a 250 mil pesos a partir de septiembre de este año, partiendo por primero por las personas de 82 y más años. Posteriormente, en septiembre de 2026 el nuevo monto, más el correspondiente reajuste, llegará a las personas de 75 años y más, mientras que, en septiembre de 2027 al nuevo monto, más los reajustes, accederán quienes tienen 65 años y más. Les recordamos que este aumento será automático para este grupo de personas que ya tienen el beneficio, las que no necesitarán hacer una nueva solicitud” explicó la autoridad.



¿Cómo se puede solicitar la PGU?



1. Por Internet en www.chileatiende.cl: en este sitio del IPS, aparte de informarle a la persona si cumple con los requisitos para tener derecho a la Pensión Garantizada Universal, también se le permite solicitarla con su ClaveÚnica.



2. Por videoatención en www.chileatiende.cl: mediante este sistema la persona se conecta a través de una videollamada con un ejecutivo(a) de la red ChileAtiende del IPS, en tiempo real. Solo necesitará tener su cédula de identidad a mano. Esta modalidad funciona de lunes a viernes, entre 8:00 y 17:00 horas.



3. Presencialmente en sucursales ChileAtiende del IPS: debe acudir con su cédula de identidad a cualquiera de las 202 sucursales ChileAtiende a lo largo del país. La red de atención está operativa de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:00 horas.





Entre los principales requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal se consideran tener cumplidos 65 años o más; acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años en adelante; no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población y contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio. Estas dos últimas condiciones son revisadas y analizadas por el IPS una vez ingresada la solicitud.



Es importante recordar que las personas que soliciten la PGU deben estar inscritas previamente en el Registro Social de Hogares, dado que desde ahí se obtienen algunos antecedentes para realizar la evaluación.