Nacional 22-01-2023

"PGU en tu barrio": Gobierno busca incentivar solicitudes de Pensión Garantizada Universal

Con la presentación del programa "PGU en tu Barrio", este sábado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado, celebraron la modificación legal a la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ampliará el universo de beneficiados.

El pasado miércoles el Senado aprobó una Ley Corta que permitirá que la PGU llegue a cerca de 70 mil nuevas personas que no calificaban con los requisitos anteriores. Ahora, todos quienes sean mayores de 65 años y que no pertenezcan al 10 por ciento de la población con mayores ingresos, podrán acceder al beneficio.

"Hoy queremos nuevamente invitar a las personas mayores de 65 años que han quedado sin postular a la PGU o que fueron rechazadas, a que (consulten porque) sus casos -por la ampliación de la Ley Corta- van a ser revisados", destacó la ministra Jara.

En esta línea, la autoridad también señaló que "quienes tengan la inquietud, quienes no hayan postulado, pueden y deben hacerlo porque constituye un importante beneficio fiscal que sirve como base para las bajas pensiones que se obtienen de las AFP en nuestro país, que queremos reforma".

"La PGU va a subir desde el 1 de febrero con motivo del reajuste a 206 mil pesos, así que invitamos a las personas a postular", puntualizó la líder de la cartera de Trabajo, que tuvo esta mañana un desayuno con adultos y adultas mayores.