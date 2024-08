Política 17-08-2024

Piden medidas para salvar a la pequeña agricultura



El diputado independiente por el Maule Norte, Francisco Pulgar, presentó el proyecto de resolución aprobado este miércoles por la Cámara para que el Ejecutivo tome medidas frente a los bajos precios que en la actualidad se pagan a los pequeños agricultores.

En su intervención en la Sala de la Cámara, el parlamentario maulino explicó que se trata de una iniciativa que busca propender a que los precios de algunos productos del campo, como el caso del trigo, la uva y los berries, sean justos para sus productores.

El legislador cuestionó qué quienes muchos de los que salen en defensa de las tradiciones y flamean banderas chilenas, hoy no aparecen para levantar la voz y resguardar a esa agricultura que hoy parece sentenciada a muerte.

“El valor del trigo está por el suelo. Y acá no veo gente a caballo, sobre todos aquellos hacendados, peleando por el trigo y el precio de los más pequeños. No veo esa instancia. Lo mismo que sucede con esa gente que pide ayuda porque el kilo de uva se lo están pagando a $80 o $100, mientras los grandes negocios lo están haciendo las grandes vinícolas. Y la pregunta es ¿y dónde están esas banderas chilenas tricolores luchando por el mundo campesino?”, enfatizó el diputado Pulgar.

En esa línea, señaló que para la gente campesina ya es tradición que para el periodo de riego no llegue el agua, porque el más grande la acapara en su totalidad.