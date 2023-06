Opinión 06-06-2023

Piden proceso eficiente de multas para quienes no voten en elecciones o plebiscitos

El envío de un proyecto de ley que establezca un procedimiento eficiente de denuncia y cobro de multas para quienes no sufragaron en los últimos procesos electorales, solicitó la Sala del Senado al Ejecutivo al aprobar con 26 votos a favor, 2 en contra y dos abstenciones un proyecto de acuerdo en esa línea.

En el texto, también se solicita que se fortalezcan los recursos humanos y materiales que las municipalidades deben destinar a este efecto. En lo fundamental, se solicita al Presidente de la República “la urgente presentación de un proyecto de ley para que las denuncias a los Juzgados de Policía Local sean efectuadas una vez que el SERVEL realice un filtro de los casos que, de acuerdo a la norma, sean justificados y, de esta forma, a los Juzgados de Policía Local sólo lleguen aquellos casos que no sean justificados administrativamente”.

Agregan que la iniciativa debiera contener un procedimiento que no implique mayores gastos a los municipios que en muchos casos no podrán solventar el costo de millones de notificaciones para la realización efectiva del cobro o bien se destinen recursos extraordinarios a los municipios para poder pagar estos costos de notificación, con cargo a las multas que efectivamente se cobren, fortaleciéndose los recursos humanos y materiales de los Juzgados de Policía Local.

Los autores de la iniciativa recordaron que en los últimos dos procesos electorales no votaron poco más de 4 millones de personas y estiman que en los próximos eventos esa cifra puede aumentar.