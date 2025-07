Opinión 17-07-2025

Piedras en el camino



Tily Vergara



Hace poco escribí un artículo recordando a Neruda porque es mi poeta favorito, y a pesar de conocer parte de su obra literaria, siempre me sorprende descubrir nuevos escritos destacando ese estilo único que embriaga los sentidos.

Mi intención sólo era recordarlo, pero al paso fueron surgiendo pequeñas heridas guardadas desde siempre y esa aversión por hechos del pasado salieron como piedras en el camino y haciéndolas de lado me trajeron a la memoria “El velatorio de Neruda”.No estuve allí, pero me enteré por los escuetos noticiarios que aparecían en televisión donde no pudieron ocultar los destrozos causados, por agentes del gobierno, en la casa de Neruda llamada “la Chascona”. En esa época yo tenía 25 años y recuerdo perfectamente lo ocurrido, reafirmado posteriormente por la BBC y algunas revistas clandestinas. A eso me referí en mi artículo, AL VELATORIO y nunca mencioné LOS FUNERALES ni la gestión gubernamental respecto a ello.

EL señor Jaime González Colville, hace ver mi “equivocación” por datos imprecisos. Muy lejos de estar a la altura de su sapiencia histórica ni contar con títulos universitarios ni ser miembro de nada, no estoy de acuerdo con su relato en la columna “Las inexactitudes históricas que se transforman en verdades” de El Heraldo del 12 del presente.

El señor González afirma .“ la historia es una ciencia exacta”, de lo que me permito discrepar y como para aferrarme a esa idea consulto antes de emitir una opinión, a Inteligencia Artificial que aclara: “La historia no es una ciencia exacta como las matemáticas. Es una ciencia social, interpretativa y basada, en fuentes, testimonios y análisis. Está sujeta a revisión constante.”

Respecto a la destrucción de la casa de Neruda, la Inteligencia artificial señala:”Destruyeron su casa en Santiago. Esta información tiene respaldo histórico. La casa de Neruda en Santiago, (La Chascona) fue saqueada y parcialmente destruida por militares, días después del golpe.”

No me pronuncié sobre los funerales y tampoco dudo que haya sido acompañada por uniformados. Era lo menos que se podía hacer en esas circunstancias, no hay que olvidar que los ojos del mundo estaban puestos en Chile por todas las atrocidades que estaban sucediendo. La AI añade : “No está claro si fue un gesto humanitario o simplemente un operativo de control del orden público. La misma presencia puede interpretarse de forma distinta: como protección o como vigilancia”.

Reconozco que estuve un tanto “atrevida” al tildar de “mentes atrofiadas por la ignorancia”; surgió de la ofuscación del momento, pero sin dejar de lado que maltratar el bien de una persona, un hombre que recibió el premio Nobel por su obra literaria, que a además de ser diplomático y miembro honorario de casas de estudios extranjeras, hizo que Chile fuera conocido y admirado en el mundo entero… ¿no es ignorancia e irreverencia?. además de expulsar escritores y representantes de las diversas artes, confiscar libros para la hoguera. Pienso que es parte de la ignorancia y gran falta de respeto.

También mencioné ( lo que ha herido algunas susceptibilidades), “el ala negra del poder”. Viví en ese tiempo, sufrí la ausencia de libertad hasta para conversar, porque llegamos a sospechar de mucha gente que podía “vigilarnos” y no nos atrevíamos a hablar de la situación por temor a ser apresados.

No milito en partido alguno, pero aprecio las cualidades de las personas que tienen vocación de servicio.. Mi intención nunca fue distorsionar los hechos y siempre me informo antes de emitir una opinión.