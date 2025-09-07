Editorial 07-09-2025

Piloto estadounidense varado hace dos meses en la Antártica llega a Punta Arenas: Deberá salir de Chile en máximo 30 días

Jaime Barrientos, abogado del imputado, dijo que "el avión es de propiedad de mi cliente", por lo que la nave "tendrá que ser regresada a su legítimo propietario".

El influencer y piloto estadounidense Ethan Guo, imputado ante la justicia chilena por volar sin autorización a la Antártica, llegó esta mañana a Punta Arenas para tramitar su salida del país tras estar dos meses varado en el continente blanco. Al joven de 18 años se le estaba acusando como autor de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en un aeropuerto o aeródromo. Eso sí, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del procedimiento propuesto por el Ministerio Público.

Esto a cambio de que el influencer done a la fundación "Nuestros Hijos" la suma de US$ 30.000, la cual deberá realizarse en un lapso de 72 horas contadas desde que arribe al continente. Luego de acreditar el pago, deberá abandonar el país en los próximos 30 días y no podrá regresar en un plazo de 3 años. Jaime Barrientos, abogado del piloto, sostuvo en un punto de prensa que "el avión es de propiedad de mi cliente", por lo que la nave "tendrá que ser regresada a su legítimo propietario". "Probablemente, lo entregaremos en una ciudad distinta a Santiago; estamos evaluando probablemente Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú)", señaló. El defensor sostuvo que el Director General de Aeronáutica Civil, Carlos Madina, se comprometió a ayudar para "permitir que la aeronave regrese volando por un piloto chileno, cosa que esperamos ocurra dentro de las próximas semanas". Guo indicó por su parte que "ellos autorizaron a otro piloto para volar el avión. Cuando el avión esté en Chile, Argentina u otro país, volveré a volarlo y continuaré con el viaje". "Toda la gente que conocí ha sido muy buena y creo que representa a Chile", completó.



