Política 12-04-2023

Plan Calles sin violencia: UDI oficia a Interior para que transparente listado de comunas a intervenir y exigen que “amiguismo” no influya en decisión



Los diputados de la Bancada UDI, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso y Cristóbal Martínez, oficiaron esta mañana al Ministerio del Interior para que transparente -a la brevedad posible- el listado de las 30 comunas donde se implementará el plan “Calles sin violencia”, que el Gobierno decidió acelerar tras el cobarde crimen del Suboficial Mayor Daniel Palma durante un operativo policial en Santiago.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que resulta “fundamental” que el Ejecutivo dé a conocer las comunas donde habrá una mayor intervención policial producto de las tasas delictivas y criminales que presentan, advirtiendo que el no transparentar la información “podría significar que se termine beneficiando sólo a las comunas de Santiago en desmedro de las regiones”.

“La grave crisis de inseguridad que hoy vivimos es absolutamente transversal en nuestro país, no distingue territorio ni menos el color político del alcalde de turno. Por eso es que no nos parece conveniente que el Gobierno demore tanto en transparentar cuáles comunas intervendrá policialmente, ni tampoco nos parece que sea prudente que se termine favoreciendo exclusivamente a las comunas de la Región Metropolitana, o incluso a las municipalidades con alcaldes oficialistas, como ya ha ocurrido con anterioridad”, manifestaron los legisladores de la UDI.

Justamente, los diputados Cornejo, Donoso y Martínez anticiparon que supervisarán que las comunas beneficiadas no pertenezcan exclusivamente a alcaldes de partidos oficialistas, recordando que durante el año pasado un 47% de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Seguridad Pública -a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito- fueron destinados a municipios de Apruebo Dignidad (FA y PC), el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL) y la Democracia Cristiana (DC), mientras que sólo el 11% terminaron parando en municipalidades de alcaldes opositores.