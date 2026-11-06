Crónica 06-11-2026

Plan Chile Despega: Subdere impulsa proyecto de señalización vial y reductores de velocidad en Villa Alegre

- La iniciativa contempla una inversión superior a los $129 millones, financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), y considera la instalación de señaléticas informativas, discos de tránsito, pasos peatonales, bolardos y reductores de velocidad en distintos sectores de la comuna.



En el marco del Plan Chile Despega, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) impulsa un proyecto de mejoramiento de la seguridad vial en la comuna de Villa Alegre, que contempla una inversión superior a los $129 millones. La iniciativa fue presentada por el jefe regional de Subdere Maule, Francoly Bravo, junto al alcalde de la comuna, Arturo Palma, y permitirá mejorar la señalización, ordenar el tránsito y entregar mayores condiciones de seguridad a peatones y conductores.

El proyecto, denominado “Construcción e Instalación de Señaléticas y Reductores de Velocidad”, cuenta con financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y responde a la necesidad de fortalecer la señalización informativa y reglamentaria en sectores como Estación Villa Alegre, Putagán y Villa Don Jorge, donde la falta de elementos de orientación y control vehicular dificultaba el desplazamiento de residentes y visitantes.

“Como Subdere, lo más importante es la obra, porque una obra genera dinamismo, crea puestos de trabajo y mejora las condiciones de vida, tanto de las personas que trabajan en su ejecución como de quienes viven en los sectores beneficiados”, destacó el jefe regional de Subdere Maule, Francoly Bravo.

Asimismo, sostuvo que “la obra más importante es el empleo. Vamos a cambiar las carpetas por obras y las obras por empleos, porque donde hay una obra, hay una familia con sueldo”.

Por su parte, el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, valoró la iniciativa y su aporte a la generación de empleo local, indicando que “este proyecto viene a generar mano de obra y empleo. Eso es lo importante, porque estos recursos están llegando justamente en un momento en que se necesita trabajo, así que son muy bienvenidos”.

En cuanto a las obras, se contempla la instalación de 43 señaléticas de identificación de calles, de las cuales 33 estarán ubicadas en Estación Villa Alegre y 10 en Putagán. Estas incorporarán placas informativas, identificación comunal y elementos asociados al turismo, además de códigos QR para facilitar el acceso a información de interés.

Asimismo, en Estación Villa Alegre se instalarán 11 discos PARE, 29 discos CEDA EL PASO, cinco señaléticas de pasos peatonales, 111 bolardos y dos resaltos de caucho tipo lomillo. A esto se suman dos lomos de toro en calle Francisco Antonio Encina, en el acceso a Villa Don Jorge, medidas que permitirán ordenar la circulación vehicular y reforzar la seguridad de peatones y conductores.

