Crónica 06-09-2025

Plan “de 18 a 18” busca reducir siniestros viales en el Maule durante fiestas patrias



• Iniciativa fue anunciada por el jefe de la División Nacional de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, junto a autoridades regionales.



El Terminal de Buses de la capital maulina fue el punto de partida para una serie de intervenciones interinstitucionales que están promoviendo el manejo responsable y seguro de la ciudadanía en su conjunto con ocasión de las celebraciones que reunirán a las familias durante el 18 y 19 de septiembre.

Considerando las altas tasas de movilidad que se enfrentarán durante Fiestas Patrias, es que llegó a la zona el jefe de la División Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, quien, junto al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni; en compañía de la Seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; la seremi de Salud, Carla Manosalva; el director regional de Sernac, Andrés Salas; la directora regional (S) de Sernatur, Johana Gutiérrez; el Teniente Nicolás Neira, oficial inspector de la SIAT de Carabineros del Maule y el gerente de operaciones del recinto, José Manuel Vera, anunciaron una serie de medidas preventivas.



PLAN



Durante las Fiestas Patrias de 2024, ocurrieron 184 accidentes que dejaron tres víctimas fatales a nivel maulino, razón por la que el jefe de fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, dio a conocer que el objetivo de esta campaña “apunta derechamente a bajar los siniestros viales en nuestro país, particularmente en regiones que tienen una alta tasa y frecuencia con resultado de muerte, así lo han indicado los datos que nos entrega Conaset, y una de ellas, lamentablemente, es la región del Maule, junto a las regiones del Biobío, O Higgins y Coquimbo, esta última que lidera un mal ranking que queremos mitigar. Pero más que lamentar, lo que queremos es trabajar con tiempo, por lo que partimos en un plan el 18 de agosto y se va a extender hasta el fin de semana de Fiestas Patrias, llamando a la conciencia, al autocuidado, pero también informando que van a aumentar las fiscalizaciones en las vías públicas y en las vías privadas de uso público en nuestro país y en esta región en particular”.

Guillermo Ceroni, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, agregó que “la gente, los conductores, son los que tienen que poner de su parte y tener clara conciencia que en la medida en que manejan de forma responsable, de lo contrario vamos a tener siniestros viales no solo con lesiones, sino que con la muerte de las personas. Entonces, cada conductor tiene que fomentar esa conciencia para poder manejar en forma responsable. Estos llamados son precisamente para que se aprenda eso, porque así vamos a disminuir su cantidad”.



COORDINACIÓN



La seremi de Seguridad Pública, María José Gómez, explicó que, además del despliegue de Carabineros y la PDI durante estas celebraciones “hemos hablado con los 30 municipios para poner un tope de horario para las fiestas que se van a realizar y también que ellos se puedan articular y tomar medidas preventivas en cada comuna para que no ocurrieran hechos que tengamos que lamentar. La idea desde el Gobierno es seguir haciendo un trabajo vinculado con todos los organismos”.

Ante los incidentes que puedan surgir, la seremi de Salud, Carla Manosalva, manifestó que “estamos haciendo un llamado a no congestionar la red de atención de urgencia y concurrir a los CESFAM, al SAPU y a los SAR para que las urgencias de los hospitales no colapsen en estas Fiestas Patrias y podamos tener unas celebraciones tranquilas”.



