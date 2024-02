Crónica 25-02-2024

Plan de Reconstrucción del Maule: En gira de Desarrollo Social anuncian Reposición de Pasarela en Curanipe y Protección Costera para Río Mataquito en Licantén



Las estructuras dañadas por los sistemas frontales de junio y agosto del año 2023 serán mejoradas por el gobierno como parte de las medidas que buscan avanzar hacia el 50% de la reconstrucción total en la región.



El frente climático que inundó y anegó miles de viviendas en diferentes comunas de la zona central del país, dejó a varios con efecto “Doppler” al observar aparecer las primeras nubes en el cielo del Maule, recordando de manera inevitable la emergencia ocurrida. Y no sólo en la memoria dejó vestigios el sistema frontal, sino también en la infraestructura vial que interconecta la región.

Así, entre otras, en Pelluhue, el temporal de junio dejó sus estragos dañando de manera severa la Pasarela Peatonal de Curanipe, poniendo en riesgo el posible desplome de esta al resistir un flujo excepcional, sobre todo en época estival.

Conocida fue la inundación completa del sector costero en Licantén por la crecida del Río Mataquito, que afectó mil 400 viviendas y a más de 3 mil familias. Más puntualmente, en el sector La Pesca, los artesanos vieron frenada su labor de piscicultura por el desborde fluvial que colindó con el mar y sumergió todo.

En este escenario dificultoso, las autoridades de gobierno en la región; el delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz; junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra Morales, y el seremi (S) de Obras Públicas, Rodrigo Aravena; visitaron las comunas de Pelluhue y Licantén, recibidos por sus alcaldes respectivos junto a dirigentes de juntas de vecinos y vecinas del sector, para entregar los esperados anuncios de avance en reconstrucción.

Se trata de la aprobación técnica de los proyectos de reposición y mejoramiento de la Pasarela Peatonal Oriente del borde costero de Curanipe, y la reposición del Espigón y Protección Costera del Río Mataquito del sector La Pesca en Licantén; a través de la obtención de una Recomendación Satisfactoria (RS) por parte de la unidad de Inversiones de la Seremi de Desarrollo Social y Familia.

La Seremi, Sandra Lastra, detalló al respecto que “estuvimos en la mañana en Pelluhue junto al delegado, haciendo un importante anuncio y en la tarde en Licantén entregado otro anuncio muy relevante para todos los vecinos y vecinas del sector de La Pesca en la costa de la comuna, anunciado la construcción de un espigón que va a generar proyección ante eventuales marejadas y crecidas del río. Como ministerio cumplimos un rol importante y de los compromisos de nuestro Presidente Gabriel Boric”.



El delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz, estuvo presente en la maratónica jornada, reforzando el compromiso del gobierno con la reconstrucción de la región del Maule y recordó que “hace un par de meses el Presidente Boric estuvo en esta comuna anunciando que no los íbamos a dejar solos y que íbamos a reconstruir esta comuna y hoy estamos anunciando este RS para este espigón. Nosotros asumimos como Gobierno el compromiso de generar una reconstrucción que no sólo reponga lo existente sino que también mejore las condiciones de seguridad para las vecinas y los vecinos”.

Ambas obras conllevan inversiones que bordean los $900 millones, financiadas por fondos de la división de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y una vez que las licitaciones sean adjudicadas a una empresa, contarán con 8 meses para su ejecución.



Pasarela de Pelluhue

En Curanipe, el proyecto radica en reemplazar la pasarela del borde costero construída con estructura madera sobre pilotes hincados o fundaciones por una pasarela estructura metálica, debido a que la anterior fue destruida por el frente climático del mes de junio. La obra llegará hasta el sector de las dunas.

La alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes Orellana, indicó que “Agradecemos al delegado presidencial regional, a los seremis, estamos contentos con esta noticia, nos entregaron un RS para este proyecto y contaremos con una pasarela nueva, con mejores condiciones. Tenemos un enorme borde costero, con muchos proyectos y seguimos avanzando y agradecemos a todos los que nos acompañan".



Espigón en Licantén

El alcalde Marcelo Fernández Vilos, cabecera de Licantén, señaló que “el Gobierno está acá. Estamos trabajando mancomunadamente con autoridades regionales y del nivel central en lo que significa la reconstrucción de una comuna que ha sufrido no sólo la salida del río, sino que también el cierre de una planta que era un motor importante en la economía local y todo esto confluye en lo que es organizadamente y trabajo en equipo, podemos, entre el mundo público y el mundo privado pensar en el Licantén que viene y eso implica enfrentar las emergencias y las cosas inmediatamente en la respuesta de obras públicas y eso tiene una demora y tiempos que estamos trabajando en conjunto”.

El proyecto de emergencia consiste en la recarga y reposición de espigón y defensa costera con protecciones costeras enrocadas, hechas de corazas de roca de 6 toneladas, con una magnitud de 4 mil 655 metros, que beneficiarán a la mayor parte de los habitantes de la comuna.