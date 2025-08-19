Crónica 19-08-2025

Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule

El Plan Regional de Abordaje de Cáncer contempla visión de género y representa un marco político y técnico desde donde se impulsan acciones para la prevención, promoción de salud, tratamiento y manejo integral del cáncer, como así del acompañamiento del paciente y su familia.

Lo anterior, se logra a través de la articulación de programas y planes elaborados y/o representados por los miembros participantes en las mesas regionales para dar respuesta al diagnóstico local, disponiendo las estrategias y prioridades de actuación, así como los recursos financieros para hacer frente a los problemas específicos de nuestra región.

Por este motivo, la seremi de Salud Carla Manosalva junto a autoridades regionales, sociedad civil, universidades y sector público; fue parte del lanzamiento del Plan Regional del Cáncer 2025, guía para el accionar conjunto en el abordaje, cuidado y tratamiento, que va en beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad.

Al respecto, la seremi Manosalva indicó que “el plan regional del cáncer 2025 cuenta con 122 acciones que la mesa del cáncer ha programado para este año. Son acciones que, tanto la academia, la Seremi de Salud principalmente y el Servicio de Salud, ha revisado durante enero y hasta el mes de diciembre para ejecutar a lo largo y ancho de nuestra región en las 30 comunas del Maule. Se realiza principalmente en la APS – Atención Primaria de Salud- en la manera de prevención y promoción de la salud, y en la atención secundaria y terciaria. Durante el año 2024, se realizaron 100 acciones, casi llegando al 100% de lo programado para dicho año. En este periodo ya va el 62% del plan ejecutado, y 29 planes comunales se están ejecutando”.

Por su parte, Raúl Silva, Director Centro Oncológico UCM, señaló que “en investigación tenemos múltiples iniciativas, tenemos muchos investigadores de la facultad trabajando en cáncer. Han logrado productos concretos como, por ejemplo, identificar la respuesta del helicobacter pylori, que es productor de cáncer gástrico, a los tratamientos. También tenemos iniciativas, por ejemplo, para abordar el cáncer hereditario de mama y, próximamente, de colon. Son aristas en las cuales la Universidad con sus investigadores participa y consigue logros. En vinculación, tenemos un extenso trabajo en iniciativas con la comunidad en pro de un diagnóstico precoz, educar a la gente para que sepa qué hacer cuando ocurre algún evento de estos”.

Asimismo, la Seremi de Salud expresó que “estamos también muy agradecidos del trabajo que está realizando esta mesa intersectorial, encabezada por la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y por el Centro Oncológico de la Universidad Católica del Maule, donde toda la red, el voluntariado, juegan un rol fundamental, así como los profesionales que día a día trabajan con los usuarios, con los familiares, con los cuidados paliativos que estas personas, que son usuarios de la red oncológica, reciben todos los días”.

El Registro poblacional de Cáncer de la Región del Maule, período 2017-2019, reportó 7.852 diagnósticos de cáncer de personas entre 0 y 102 años; no observándose diferencias entre sexo. En relación con los grupos de edad, predominan los grupos de 50 a 69 años y 70 y más años, con 41,5% y 42,7% respectivamente.

