Opinión 04-08-2024

Planificación y control de gestión: la clave tras la nueva educación pública

Mario González G.

Subdirector Planificación y Control de Gestión

Servicio Local de Educación Pública Maule Costa







La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública es un hito que sin duda viene a hacer realidad una de las principales reformas en materia de educación de los últimos 30 años. Generar las condiciones necesarias para que el proceso de enseñanza se realice de la mejor forma posible es un desafío no ajeno de dificultades, trabas y también errores. Es ahí donde contar con objetivos, planes que permitan pasar del presente a un futuro deseado, anticiparse a los problemas que se puedan generar y poseer información clara para la toma de decisiones que permitan enmendar el rumbo, resulta clave en la gestión de los Servicios Locales.

Para alcanzar nuestros anhelos es necesario definir los pasos que nos permitan alcanzar pequeños logros y con ello encaminarnos a cumplir metas más grandes, es ahí donde el concepto de planificación se asocia al hecho de anticiparse a eventos futuros y a organizarnos en cuanto a las actividades necesarias para abordar estos eventos de manera eficiente y eficaz, estableciendo una dirección clara, definiendo prioridades, asignando recursos de manera adecuada e identificar y anticipar posibles obstáculos que puedan surgir en el camino. Si bien la planificación y el control de gestión en lo cotidiano resultan conceptos alejados, están presentes a diario en nuestra vida, pues los éxitos no son producto del azar, siempre detrás de ello hay un trabajo consciente, dedicación, esfuerzo, actitud, recursos y sobre todo un plan. Por ello educar sin planificar sería el equivalente a construir una casa sin planos o a escribir un libro sin un borrador.

Generar las condiciones para que el proceso de enseñanza se desarrolle de la mejor forma posible es un desafío que también busca ir un paso a más allá, explorar en la innovación y en este sentido la disponibilidad de nuevas tecnologías como medios para ser utilizadas en el aula abre un mundo de oportunidades para la gestión de equipos directivos de los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, disponiendo de los recursos y medios para docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general. El 60% de los jardines, escuelas y liceos del territorio están categorizados como establecimientos rurales. A ellos asisten más de 5.400 estudiantes, porque no soñar que en alguno de estos establecimientos en un futuro se puede utilizar realidad virtual y que, por ejemplo, en una clase de historia los estudiantes vean de cerca como se vestía y vivía en una determinada época o simulaciones virtuales para poder explicar fenómenos naturales, matemáticas o física aplicada en la construcción de puentes, o bien clases de geografía de manera entretenida y visual utilizando Google Earth.

Todo lo anterior es posible, pero debemos adaptarnos a un mundo que cambia cada vez de forma más acelerada. Las generaciones son diferentes, con otras necesidades, nuevas oportunidades y, por su puesto, una nueva realidad para la cual debemos estar preparados y consientes. Desde la Subdirección de Planificación y Control de Gestión esto implica poner a disposición información clara y oportuna para la toma de decisiones, proyectar el SLEP que anhelamos con objetivos claros e instrumentos de monitoreo y control que permitan conocer y mejorar nuestra gestión, así como también avanzar en materia de tecnología y conexión en los establecimientos del territorio y de esta forma que los equipos directivos, docentes y estudiantes puedan acceder a más recursos, y fuentes de información para enriquecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades.