Social 12-08-2025

Plaza de Armas de Linares se llenó del talento regional con la Expo Market Maule

El evento reunió a emprendedores, autoridades y familias en un ambiente de fiesta y apoyo a la economía local.



Durante tres jornadas, desde el viernes 8 al domingo 10 de agosto, la Plaza de Armas de Linares se transformó en un punto de encuentro para el emprendimiento y la creatividad del Maule con la realización de la Expo Market Maule. La feria reunió a decenas de emprendedores que ofrecieron artesanías, productos Gourmet, cosmética natural, textiles y una amplia gama de creaciones hechas en la región.



La actividad, organizada en conjunto con la Municipalidad de Linares y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), buscó generar un espacio de promoción y comercialización para productores y artesanos locales, incentivando el consumo de bienes y servicios originados en el Maule. Los asistentes disfrutaron de degustaciones, demostraciones en vivo y un ambiente familiar que coincidió con la celebración del Día del Niño y la Niña.



En representación del presidente del directorio de la CRDP, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, el director ejecutivo Fabián Meza valoró el éxito de la convocatoria:



“Estamos muy contentos de haber participado en esta Expo Linares, estas actividades vienen a fortalecer la economía local y también el apoyo al emprendimiento. Esta fecha es muy importante ya que celebramos a los más pequeños, sé lo que disfrutan ellos con cada una de estas actividades”.



El evento también contó con la presencia del diputado Juan Antonio Coloma, quien resaltó la relevancia de estas instancias para la reactivación económica y la identidad regional:



“Aquí son todos emprendedores del Maule Sur, personas que con su esfuerzo están saliendo adelante y están dando lo mejor de sí. Estas instancias son sumamente relevantes para darse a conocer, vender sus productos y así lograr el desarrollo y esto es precisamente lo que logra esta alianza”.



Finalmente, el alcalde de Linares, Mario Meza, agradeció el apoyo y la participación de las autoridades y emprendedores que le dieron color a la comuna.



“Gracias a las gestiones realizadas junto con la productora, se pudieron traer más de 50 puestos de artesanía, gastronomía, bebestibles, juegos inflables de manera gratuita. Lo que nos interesa es que la gente de Linares pueda disfrutar de los espacios públicos de manera segura, limpia y ordenada”.



La Expo Market Maule cerró su tercera jornada con un positivo balance en asistencia y ventas, consolidándose como una vitrina clave para visibilizar el talento y la identidad regional, y dejando a Linares como un ejemplo de cómo el emprendimiento y la comunidad pueden unirse en torno a una misma celebración.

