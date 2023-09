Política 20-09-2023

Plebiscito Constitucional: 23% votaría a favor, 57% en contra y 20% no sabe o no responde



La encuesta CADEM, correspondiente a la segunda semana de septiembre, consultó respecto del proceso constitucional. En el cual un 23% votaría a favor del nuevo texto para una Constitución, 57% en contra y 20% no sabe o no responde.

Además, el 69% que declara estar en contra dice estar totalmente convencido de hacerlo. Sólo el 9% de ellos dice que podría votar a favor.

Las enmiendas más valoradas son que el Estado debe garantizar la seguridad (97%); sala cuna gratuita (93%); libertad de elección en educación, salud y pensiones (93%) y la protección del medio ambiente y de los animales (ambas con 92%).

En cambio, las enmiendas que cuentan con menos apoyo son que los Bienes Nacionales de uso público podrán ser susceptibles de concesión (45%), la barrera del 5% para acceder a representación parlamentaria (54%) y que la cueca y el rodeo son el baile y el deporte nacional (59%).

En cuanto a las reformas políticas, 86% está de acuerdo con reducir el número de diputados a 138; 75% con que el Presidente dure 4 años en el cargo y no podrá ser reelegido inmediatamente; 62% con aumentar la edad requerida para postular al cargo de Presidente y 54% con la barrera del 5% para acceder a representación parlamentaria.

Por su parte, la aprobación del Presidente Gabriel Boric mejora 3pts a 31%, después de 7 semanas de estabilidad. El 64% lo desaprueba.