Hoy
domingo 07 de septiembre del 2025
Nacional 07-09-2025
Población afrodescendiente en Chile: Un 62% nació en el país y representan el 0,9% del total de habitantes
Según la información recogida en el Censo 2024, las regiones donde se concentran mayormente son la Metropolitana y la de Arica y Parinacota.
Freddy Mora | Imprimir | 54
Otras noticias
Camioneros han sido víctimas de 543 delitos este año, con pérdidas por…
Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento…
Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional…
Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red…
Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores…