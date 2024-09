Opinión 25-09-2024

Pocas precipitaciones, temperaturas mínimas bajas y días cálidos: DMC entrega pronóstico para esta primavera

Según informaron, diversos estudios internacionales indican que existe un 60% de probabilidad de que se desarrolle finalmente el fenómeno de La Niña durante este trimestre.

Comenzada hace tres días la primavera, desde la Dirección Meteorológica de Chile, entregaron un pronóstico climático para los próximos meses, en los cuales se espera -según centros internacionales- que el fenómeno de La Niña finalmente se desarrolle y domine durante el verano 2025. Según informó la jefa de la oficina de Servicios Climáticos de la DMC, Catalina Cortés, si bien durante todo el año ha estado la posibilidad de que los efectos de La Niña llegaran al país, la realidad es que no ha "logrado posicionarse", sin embargo, diversos pronósticos internacionales indican que para este trimestre: octubre, noviembre y diciembre, "existe un 60% de probabilidad de que se desarrolle".

¿Cómo se traduce este pronóstico? Cortés explicó que hay tres categorías en las que se podría evidenciar este fenómeno climático: precipitaciones, temperatura mínima y temperatura máxima. En cuanto a las precipitaciones, la tendencia es a su disminución desde la Región de Valparaíso hasta Los Ríos, mientras que entre Los Lagos y Magallanes es pronósticos es levemente sobre lo normal. Santiago -comentó Cortés- debería registrar menos de 20 mm durante el trimestre. "No indica que no se vayan a registrar eventos de precipitación, sino que la acumulación debiese dejar montos menores a los 20 mm".